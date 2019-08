Wronów. Napił się "wody" w trakcie łowienia ryb. Walczy o życie w szpitalu

27-letni mężczyzna w czwartek łowił ryby. Kiedy w pewnej chwili napił się wody, stracił przytomność. Trafił do szpitala. Lekarze określają jego stan jako krytyczny. Jaka substancja znajdowała się w 1,5-litrowej plastikowej butelce wędkarza?



W województwie wielkopolskim doszło do tragicznego wydarzenia. Mężczyzna łowił ryby we Wronowie. W pewnej chwili spragniony sięgnął po butelkę, w której docelowo miała znajdować się woda. Stracił przytomność.

- Do zdarzenia doszło w miniony czwartek. Poszkodowanego dostrzegł jego kolega, który akurat wracał ze sklepu i zauważył, że wędkarz potrzebuje pomocy - mówi rzecznik policji w Krotoszynie asp. Piotr Szczepaniak w TVN 24.

Trucizna w butelce

Zobacz także: Premier mówi o VAT-manie. B. Sienkiewicza to nie rozbawiło

Mężczyznę przewieziono do szpitala w Kaliszu Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Stąd trafił do szpitala w Poznaniu. Jak nieoficjalnie dowiedzieli się reporterzy - stan wędkarza jest określany jako krytyczny. Co znajdowało się w butelce z przezroczystą cieczą? Zostanie ona dokładnie zbadana przez śledczych, którzy już ją zabezpieczyli.