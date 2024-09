Nadchodzi wielka woda. Gdzie mieszkańcy mogą szukać informacji? Padły zapewnienia

- My tutaj we Wrocławiu, pomni przykrych doświadczeń, wiemy, że sytuacja w naszym mieście jest pochodną tego, co dzieje się w Sudetach i w regionie. Wnikliwie ją analizujemy - zapewnił prezydent stolicy Dolnego Śląska, Jacek Sutryk. Zapewnił, że służby są przygotowane i podał informację, gdzie mieszkańcy mogą szukać pomocy.