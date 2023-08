"Jeden z najnowocześniejszych w Polsce". Obiekt na Odrze ma uczyć i bawić

Wyjątkowe miejsce na Odrze. Ma uczyć i bawić

- Skuteczna edukacja wymaga zastosowania bardziej angażujących i nowoczesnych działań - tak budowę Odra Centrum tłumaczy nam Kamil Zaremba. To właśnie prezes fundacji Onwater.pl przyczynił się do realizacji nietypowego pomysłu. Nie była to pierwsza inicjatywa tego typu. Wcześniej Zaremba przyczynił się do powstania w stolicy Dolnego Śląska pierwszego w Polsce domu na wodzie.