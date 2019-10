Wrocław. Znamy datę procesu ws. pobicia Przemysława Witkowskiego

Akt oskarżenia w sprawie pobicia Przemysława Witkowskiego trafił do wrocławskiego sądu. Proces rozpocznie się 21 października. Oskarżony o pobicie dziennikarza 28-latek nie przyznaje się do winy.

Do zdarzenia doszło 25 lipca tego roku na bulwarach nad Odrą we Wrocławiu. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego i dziennikarz Przemysław Witkowski wraz ze swoją partnerką jechali na rowerach. Podczas jazdy zatrzymał się na chwilę, mówiąc, że nie podoba mu się napis na murze: "stop pedofilom z LGBT". W tym momencie podszedł do niego mężczyzna w białej czapeczce.