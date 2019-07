Wrocław. Przemysław Witkowski pobity. 28-latek usłyszał zarzuty

Wrocław. Mężczyzna zatrzymany po pobiciu dziennikarza Przemysława Witkowskiego usłyszał zarzuty. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w czwartek o godzinie 18.10. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego i dziennikarz Przemysław Witkowski wraz ze swoją partnerką jechali na rowerach. Podczas jazdy zatrzymał się na chwilę, mówiąc, że nie podoba mu się napis na murze: "STOP PEDOFILOM Z LGBT". W tym momencie podszedł do niego mężczyzna w białej czapeczce, w wieku ok. 20-24 lat.