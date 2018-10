Wrocław to najbardziej przyjazne rowerzystom miasto w Polsce

Wrocław został najbardziej przyjaznym w Polsce miastem dla rowerzystów według rankingu prestiżowego magazynu "Rowertour". Kryteria oceny były bardzo wymagające, a zwycięstwo miastu zagwarantowała kilkunastoletnia praca na rzecz rozwoju mobilności i ruchu rowerowego.

Jak podkreślają władze miasta, pierwsze miejsce cieszy tym bardziej, że w zmaganiach brało udział aż 40 miast z całego kraju. Ten sukces to zasługa całej rzeszy osób, zarówno pracujących w Urzędzie Miejskim, spółkach miejskich oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. To również sukces wrocławian, którzy codziennie jeżdżą na rowerze po Wrocławiu i tych, którzy konsekwentnie głosują w budżecie obywatelskim na rowerowe projekty.

- Wrocław na rower jako jeden z ważnych środków transportu postawił mocno już w 2005 roku. To wtedy odbył się pierwszy Okrągły Stół Rowerowy, później stworzono koncepcję tras rowerowych i opracowano standardy ich budowy. W 2007 r. we Wrocławiu powołano pierwszego w Polsce oficera rowerowego. Rower trafił też do ważnych dokumentów dotyczących rozwoju i mobilności w mieście, m.in. Wrocławskiej Polityki Mobilności i Polityki Rowerowej - wylicza Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności.

Kolejne inwestycje w planach

We Wrocławiu jest już ponad 307 kilometrów dróg rowerowych, w większości asfaltowych. Kolejne 117 to trasy na terenach zielonych i wałach nadrzecznych. Łącznie dróg „przyjaznych rowerzystom” jest już około 1110 kilometrów.

Rowerzyści we Wrocławiu mają do dyspozycji ponad 9200 miejsc postojowych oraz około 20 samoobsługowych stacji naprawczych. Z roku na rok miasto konsekwentnie inwestuje w infrastrukturę rowerową; m.in. w tym roku rowerzystom oddano do użytku kilka ważnych tras: na ul. Piłsudskiego, Grabiszyńskiej, Powstańców Śląskich i al. Kromera. Ciągle przybywa też miejsc do parkowania dla jednośladów i znikają bariery architektoniczne, które przeszkadzają w jeździe po mieście.