Wrocław. Pożar w strzelnicy. Znamy możliwą przyczynę tragedii

Dopiero w piątek rano eksperci mogli wejść do pomieszczeń spalonej strzelnicy w podziemiach Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu. Policja i strażacy nie podają informacji na temat możliwej przyczyny pożaru. W sprawie strzelnicy pojawiły się pierwsze kontrowersje, związane z bezpieczeństwem tego obiektu.

Trwa śledztwo mające wyjaśnić sprawę tragicznego pożaru strzelnicy ulokowanej w podziemiach dworca we Wrocławiu. Klienci strzelnicy skarżyli się na ciasnotę, zadymienie i niedziałającą czasami wentylację - wynika z opinii o strzelnicy zamieszczanych w internecie. Na takie zarzuty w komentarzach właściciel obiektu szybko reagował. Zapewniał, że awarie wentylacji są usuwane.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną tragicznego pożaru we Wrocławiu jest zapalnie się prochu, który w trakcie strzelań gromadzi się na podłodze, dowiedziała się nieoficjalnie Wirtualna Polska. - To największe ryzyko strzelnic w budynkach. Po każdym strzale około 5 proc. prochu z naboju nie ulega spaleniu, tylko ląduje na przedpolu stanowisk strzeleckich. Przy intensywnym strzelaniu już po 2-3 tygodniach tego prochu jest tyle, że byle iskra może wywołać szybko rozprzestrzeniający się płomień - tłumaczy ekspert od budowy strzelnic.

Rozmówca był we wrocławskiej strzelnicy. - Zwróciłem uwagę na bardzo słabą wentylację, wygłuszenia zrobione z palnych materiałów oraz ciasne korytarze - dodaje.

Wrocław. Właściciel strzelnicy również jest poszkodowany

Właściciel strzelnicy to znany w środowisku strzeleckim instruktor. Wiadomo, że był on wśród osób, które po pożarze trafiły do szpitala. Nie udało nam się z nim skontaktować.