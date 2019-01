Przedstawiono wnioski po kontroli escape roomów. "Potężna skala niespełniania wymogów"

59 spośród 418 skontrolowanych escape roomów nie może dalej funkcjonować - to wnioski z kontroli, którą wszczęto po tragedii w Koszalinie. W wyniku pożaru zginęło 5 nastolatek. Tylko w 83 obiektach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

- Tylko w stosunku do 83 obiektów, i to podkreślę, nie stwierdzono nieprawidłowości - powiedział minister Kwieciński. Jak uznał, to "pokazuje potężną skalę niespełniania wymogów przepisów". W wielu przypadkach stwierdzono m.in. brak przeprowadzania okresowych kontroli.