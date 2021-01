Wrocław. Podżegał do oblania kwasem prokurator. Chodzi o głośną sprawę ze złotem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, który zapadł w marcu 2020 roku. Uznano, że Andrzej N., próbował namówić Andrzeja W. do użycia przemocy wobec prokurator z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Oskarżony podżegał do pobicia, potrącenia samochodem lub oblania kwasem.