Wrocław. Niemiecki policjant prawomocnie skazany za pedofilię

Mike S, niemiecki policjant w czynnej służbie, został skazany w czwartek na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata - donosi reporterka Radia ZET. Mężczyzna nieudolnie próbował się umówić z 13-latką w hotelu. Obrona S. twierdzi, że "dowody zostały zmanipulowane".

Przypomnijmy: Sąd w pierwszej instancji skazał niemieckiego policjanta na pół roku więzienia w zawieszeniu, zakaz zbliżania się do małoletnich (nienależących do jego rodziny) na mniej niż 20 metrów. Miał też pokryć koszty procesu. Zarówno obrona mężczyzny, jak i prokuratura nie zgodziła się z tym wyrokiem. Apelację rozpatrzono w czwartek.

Mec. Bartosz Łuć próbował przekonywać, że do sądu dostarczono okrojone fragmenty konwersacji między Niemcem a 13-latką. W manipulacji miała brać udział także Joanna M., która pomagała wrocławskiemu "łowcy pedofilów".

- Oskarżony wskazywał, że kobieta pomagająca w prowokacji wysłała mu dwa swoje zdjęcia, co również utwierdziło go w przekonaniu, że rozmawia z osobą dorosłą. Tych zdjęć nie przekazano do materiałów dowodowych - cytuje słowa prawnika "Gazeta Wyborcza". Adwokat dodał, że należało powołać biegłych: seksuologa, który oceniłby wysłane jego klientowi zdjęcia i biegłego informatyka, który odpowiednio zabezpieczyłby dowody.