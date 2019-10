Wrocław. Jak dojechać na cmentarze 1 listopada? Rozkład jazdy, zamknięte ulice

We Wszystkich Świętych Wrocław czekają duże zmiany w komunikacji. Zamknięte ulice, nowe trasy, cmentarne linie autobusowe i tramwajowe. Sprawdź, jak 1 listopada dostać się na cmentarz.

Wrocław 1 listopada. Specjalne linie autobusowe

We Wszystkich Świętych na ulicach Wrocławia pojawi się siedem autobusowych linii cmentarnych. Będą kursować w godzinach 8:00-18:00 z częstotliwością co 15 minut, a w godzinach 18:00-20:00 średnio co 30 minut: 301, trasa: Solidarności – Cmentarz Osobowicki – Dworzec Nadodrze 307: Oporów – Jerzmanowo (Cmentarz II) 322: Nowy Dwór (pętla) – Cmentarz Osobowicki – Kiełczowska Cmentarz 334: Brochów – Bardzka (Cmentarz) – Grabiszyńska (Cmentarz II) 335: Kozanów – Cmentarz Osobowicki – Kiełczowska Cmentarz 336: Kamieńskiego (pętla) – Cmentarz Osobowicki – Grabiszyńska (Cmentarz II) 350: Pawłowice (Widawska) – Osiedle Sobieskiego – Kiełczowska Cmentarz

Komunikacja we Wrocławiu na Wszystkich Świętych. Specjalne linie tramwajowe

Linie E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10 będą kursowały co 10 minut w godz. 8.00-18.00 i co 20 minut od 18.00 do 20.00. Linia E9 będzie kursować z częstotliwością co 20 minut w godz. 8.00-20.00, a E 11 co 20 minut w godzinach 8.00-18.00.