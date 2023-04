Wrócili z niewoli. Kadyrow odmówił spotkania z żołnierzami

Czeczeński przywódca pozwolił sobie na to, aby przyznać się do tego, że to także jego wina, że żołnierze niebyli odpowiednio przygotowani do tej sytuacji. "Ale teraz chłopaki mają szansę udowodnić sobie, swoim towarzyszom, dowódcy i całemu krajowi, że był to krok wymuszony" - oświadczył Ramzan Kadyrow.