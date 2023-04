Reputacja elitarnej rosyjskiej jednostki "pogrzebana". Dosłownie

Prowadzili szturm na Kijów

BBC skupiła się własnie na tym pułku, ponieważ to oni w lutym 2022 roku przeprowadzali szturm na Izium czy Kijów. Potem grupa pojawiła się w okolicach Chersonia, a następnie wycofano ją do Donbasu. Z liczącego 1000-1200 żołnierzy pułku, obecnie na froncie przebywa zaledwie od 300 do 400 żołnierzy.