Wróci powszechna służba wojskowa? Deklaracja z MON

- Nie wracamy do przeszłości, dzisiaj potrzebujemy ludzi, którzy byliby po pierwsze zdolni fizycznie - uzasadnił Zalewski. Wiceszef MON podkreślił, że chociaż w Polsce jest nadwyżka chętnych do służby, to resort obrony pracuje nad systemem zachęt oraz optymalizacją czasu szkolenia.