"Wózek będzie miał awarię". Jan Filip Libicki pokazał pogróżki

Dziennikarz "GW" dopytywał, czy Libicki zgłosił sprawę do organów ścigania. - Nie, nie zgłosiłem. SMS-a zachowałem w telefonie. Nie boję się. Od 10 lat prowadzę bloga. Jestem przyzwyczajony do takich wiadomości. Ktoś, kto jest osobą publiczną, musi się liczyć z tym, że spotka go ponadstandardowa krytyka jego poczynań i decyzji politycznych - tłumaczył senator.