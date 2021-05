Bartłomiej Wróblewski nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich? Senat zdecydował

Marek Pęk z PiS ocenił, że debata nad kandydaturą Wróblewskiego nie jest merytoryczna ze strony opozycji. Odnosząc się do zarzutów, że to kandydat zależny od PiS, Pęk przekonywał, o "politycznym zaangażowaniu" Adama Bodnara, mimo że "nie był on członkiem żadnej partii".