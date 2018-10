WRESZCIE! PZPR prezentuje nowy katalog mebli. Okrągły stół HITEM SEZONU! [OPINIE EKSPERTÓW]

Na ten przełomowy katalog czekaliśmy ponad 40 lat. I jest! Do stworzenia nowoczesnej oferty mebli designerzy z PZPR zaprosili tym razem kreatorów z pracowni Solidarność. Tak powstał mebel, który ma być hitem sezonu 1989 - Okrągły Stół. Co sądzą o nim eksperci, projektanci, oraz pierwsi użytkownicy?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Facecje.pl)

W ramach akcji PRO100 pytamy naszych czytelników, jaka ich zdaniem jest współczesna Polska, w cyklu wybranych przez Mariusza Szczygła reportaży chcemy wrócić do codzienności tamtych czasów widzianych oczyma reportera. Z Facecjami urządzamy sobie powrót do przeszłości, ale taki z przymrużeniem oka. Ekipa Facecji pokaże nam, jak opisywano by wydarzenia sprzed stu lat na… Facebooku.

Czy rzeczywiście to mebel, który odmieni mieszkania Polaków?

Projekt jest świetny; widać, że został nakreślony pewną, grubą kreską - Tadeusz Mazowiecki

Po krytyce koksowników z sezonu 1981 tym razem wykorzystaliśmy najlepsze materiały. Drewno jest tak mocne, że po stole może spokojnie przejechać czołg. Osobiście sprawdzałem - Wojciech Jaruzelski

Połączenie klasyki z nowoczesnością to bardzo zły kierunek: niby okrągły a same kanty. Należy całkowicie zrezygnować z przestarzałego stylu i iść w nowe, radykalne nurty – Andrzej Gwiazda

Bardzo ładny. Duży, sporo ludzi mógłby zmieścić przy wspólnym posiłku, jakiejś zupie na przykład. – Jacek Kuroń

Czy ja wiem.. Chyba trochę za duży… jakbym pałac miał… nooo to wtedyyy bym sobie ostatecznie mógł taki postawić, ale tak... to nie jestem pewien – Bronisław Komorowski

Hehehe, no przy takim meblu i w dobrym towarzystwie to można obalić… czekaj, co myśmy tam właściwie obalili? – Aleksander Kwaśniewski

A do czego mi to będzie pasować? Jak to takie okrągłe a wszędzie same kanty? – Anna Walentynowicz

Na logikę to jest trochę zbyt rozbudowany – żona mi się spoci jak będzie go czyścić! Jakiś tron by się przydał w tym katalogu, ale widzę, że same fotele. W dodatku wszystkie obsadzone… – Janusz Korwin Mikke

Szczerze powiedziawszy katalog z Magdalenki podobał mi się bardziej. We wzornictwie wolę minimalizm i intymność – Czesław Kiszczak

Idealny, żeby na nim jeść albo położyć się obok na głodówkę - Władysław Frasyniuk

Jesteśmy z niego dumni, biorąc pod uwagę, że tego typu wzornictwo dopiero u nas raczkuje - Mieczysław Rakowski

Czy wysyłacie stoły w miejsca internowania? - Ryszard Bugaj

Design jest bardzo ergonomiczny, obrus można zrobić po prostu z gazety - Adam Michnik

Mam przeczucie, że ten projekt wyznaczy trend dla całego regionu. Miałem już telefony od potencjalnych klientów z Moskwy - Lech Wałęsa

Projekt nie wszystkim przypadł jednak do gustu. W mediach społecznościowych krótko podsumował go Jerzy Urban.

Facecje.pl Podziel się

Jerzy Urban: Nie.