Wraki z Elbląga zgłoszono jako kradzione. Zagadka rozwiązana

Policjanci już prawie do końca wyjaśnili zagadkę dwóch tajemniczych wraków samochodów, które znajdowały się w rzece przy Starym Mieście w Elblągu. Chociaż wiele wskazuje na to, że ich utopienie było wynikiem przestępstwa, to bardzo możliwe, że nikt nie usłyszy w tej sprawie zarzutów.