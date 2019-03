Wracają wichury. Na południu już lecą drzewa

Po mocnym wiosennym akcencie nad Polskę wracają wichury. W górach halny już powala drzewa, ale z ostrzeżeń IMGW wynika, że w piątek wiać będzie już niemal w całym kraju. Podobnie zapowiada się sobota.

Instytut Meteoroligii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia częściowo dla trzech województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Na południu Polski wieje z prędkością do 80 km/h, wysoko w górach do 130 km/h.

Wiatr w całej Polsce

Z dnia na dzień będzie coraz chłodniej, a lokalnie spadnie nie tytko deszcze, ale też deszcz ze śniegiem. W piątek temperatura wyniesie od 6 do 13-15 st. Celsjusza, ale już w niedzielę będzie od 4-5 do 10 st. C. Początek tygodnia też zapowiada się chłodny.