Wraca TVP Info. Jest data

- Wiem, jak wyglądało przez ostatnie lata TVP Info, bo nie tylko je oglądałem, ale nieraz o nim pisałem. Chcielibyśmy to zmienić i znowu zacząć robić normalną telewizję. Tak jak powiedział Marek Czyż w tym krótkim przemówieniu parę dni temu, żeby tworzyć nie obraz malowany takimi czy innymi barwami, tylko fotografię tego, co przynosi każdy dzień. Tak będziemy chcieli to robić. Już zresztą to robimy w programie "19.30". Ktoś parę dni temu napisał w jednej z recenzji "fajny, trochę nudnawy". I bardzo dobrze. Lepiej niech będzie nudny, ale pozbawiony takich złych emocji - powiedział podczas spotkania Grzegorz Sajór.