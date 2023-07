Wraca sprawa Mariki. Ziobro odtajni materiał dowodowy

"Atakuje się mnie za to, że daję szansę"

- Agresja tam była i wymaga ukarania, ale ta agresja nie była proporcjonalna do wyroku. (...) Małoletnia na trzy lata do więzienia? Mieliśmy do czynienia z bandytami, którzy dokonywali rozbojów, prawdziwych przestępstw - bronił swojej decyzji minister. Prokurator generalny przywoływał przy tym sprawy, w których - jego zdaniem - akty agresji były znacznie poważniejsze i wymagające surowego ukarania.