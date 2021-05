Wraca sprawa Juszczyszyna. Sędzia zażądał przywrócenia go do pracy

Wcześniej, 19 kwietnia, zawieszony sędzia stawił się w swoim macierzystym sądzie, deklarując gotowość powrotu do orzekania i wygłaszając oświadczenie dla mediów. Powołał się wtedy na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który zadecydował o przywróceniu go do orzekania. Zapowiedział też, że będzie domagał się ukarania prezesa Nawackiego grzywną w maksymalnej wysokości 15 tys. zł. Przy okazji ostrzegł, że w razie potrzeby zostaną złożone kolejne wnioski, a łączna grzywna nałożona na Nawackiego może wynieść do miliona złotych.