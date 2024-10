Wraca sprawa Joanny z Krakowa. 100 tys. za niesłuszne zatrzymanie

Pacjentka zeznała też, że po badaniu ginekologicznym w drugim szpitalu, do gabinetu - pod nieobecność lekarki - weszły dwie policjantki. Kobieta odmówiła im wydania telefonu, o który prosiły. - One kazały mi się rozebrać do naga, wykonywać przysiady i kaszleć - mówiła, przyznając, że nie wykonała tych poleceń.