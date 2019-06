Wpływy i wydatki Platformy Obywatelskiej. Dużo mniej od partii Kaczyńskiego

Treść sprawozdań finansowych partii politycznych ujawniła PKW. Z dokumentów Platformy Obywatelskiej wynika, że w 2018 r. jej przychody wyniosły 16,6 mln zł.

Niemal 15,5 mln zł z całkowitej kwoty przychodów PO w ub. roku stanowiła subwencja budżetowa. Pieniądze od osób fizycznych to 1,4 mln zł, a odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych - 56 tys. zł.

Wydatki na płace to 5,5 mln zł, na zużycie materiałów i energii ok. 380 tys. zł, a na usługi zewnętrzne, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu - 6,9 mln. Na podatki i opaty największa partia opozycyjna wydała 16 tys. zł, na pozostałe cele 3 tys. zł.

Kłopoty Petru i wnioski do sądu

Sześć ugrupowań nie złożyło wymaganych dokumentów, a cztery zrobiły to z opóźnieniem. Grozi za to wykreślenie z ewidencji partii, o co PKW będzie wnioskować w sądzie.