Wpis kandydata Konfederacji wywołał burzę w sieci. Jego konto zniknęło

W obronie Stali stanął Adam Gbiorczyk, kandydat Konfederacji do Senatu z okręgu 94 (Leszno, Rawicz, Gostyń, Kościan). W komentarzu do wpisu Szantuli napisał: "Samo istnienie obozów nie jest dowodem na śmierć milionów, a jest dowodem na istnienie obozów. Ale to nie o to w tym chodzi, tylko o to, że to temat tabu, o którym z jakiegoś powodu, można mówić tylko dobrze albo wcale. A my w Konfederacji uwielbiamy łamać tabu".