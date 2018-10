Wpadka komisji wyborczej w Warszawie. Wyborca zwrócił uwagę na nieoplombowaną urnę

Wyborcy, którzy przyszli zagłosować do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 208 w Warszawie zastali niezaplombowaną w żaden sposób urnę. Dopiero po zwróceniu uwagi, członkowie komisji zareagowali, naklejając stosowne zabezpieczenie.

- Urna była niezaplombowana. Po telefonach do Komisji wyborczej dowiedzieliśmy się, że jest to niezgodne z przepisami. Dopiero po awanturze, została naklejona jedna czerwona naklejka - relacjonuje na Facebooku pani Olga, głosująca w tym lokalu.

Tymczasem zaplombowanie (ewentualnie opieczętowanie urny wyborczej) to ważna czynność komisji wyborczej przed otwarciem lokalu wyborczego. Przepisy kodeksu wyborczego dokładnie opisują zabezpieczenia urny. Musi być ona zamknięta i zaklejona, w taki sposób, aby wieko szczelnie przylegało do ścianek. Uprzednio komisja powinna sprawdzić, czy wewnątrz nie znajdują się karty do głosowania. Dopiero wtedy można rozpocząć głosowanie.