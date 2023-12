Wpadka komisji ds. rosyjskich wpływów? Z raportu zniknęły nazwiska

Do sprawy odniósł się Sławomir Cenckiewicz, przewodniczący komisji ds. rosyjskich wpływów. "Przecież to stare opracowanie audytowe SKW z 2016 roku, będące załącznikiem do raportu, a nie sam raport komisji, w którym zostało to zweryfikowane i poprawione!" - napisał. Cenckiewicz zapewnia, że zostało to już poprawione.