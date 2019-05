Wpadka europosła KE. Nie znał hasła wyborczego swojej partii

Działacz PSL Krzysztof Hetman zdobył mandat do Europarlamentu z listy KE w okręgu lubelskim. Zapytany o hasło wyborcze Koalicji, najpierw je pomylił, a następnie z rozbrajającą szczerością przyznał, że "koncentrował się na własnym haśle".

Zapytany przez prowadzącego Marcina Zaborskiego o wyborcze hasło KE, Hetman odparł: "Wielki wybór". To jednak tylko połowa hasła. "Twoja przyszłość?" - dodał niepewnie. Dziennikarz wyprowadził europosła z błędu. - No właśnie, to jest problem ostatniej kampanii. (...) Miałem swoje hasło i koncentrowałem się na swojej kampanii - przyznał polityk.

W dalszej części rozmowy Hetman nie ukrywał, że z koalicjantami łączy go raczej niewiele. Może na to wskazywać m.in. jego wypowiedź o przyszłości Koalicji Europejskiej po wyborach do Europarlamentu. - Serce zawsze podpowiada, aby startować spod własnego szyldu, PSL. Ale jednak musimy brać pod uwagę uwarunkowania polityczne na scenie politycznej u nas w kraju. W PSL-u musimy tę sprawę przedyskutować. Myślę, że w przeciągu najbliższych trzech tygodni zapadnie decyzja co do startu w wyborach parlamentarnych. Chcemy jutro rozpocząć szerokie konsultacje w ramach naszych struktur - oświadczył.