Wpadka Andrzeja Dudy. Radosław Sikorski: "jestem rozbawiony, ale prezydent się nie skompromitował"

- Ja miałem profesjonalny sztab. Kiedyś dyplomaci byli mianowani za kompetencję, a nie lojalność partyjną, znali języki (…) zauważyliby, że to akcent rosyjski, a nie portugalski - powiedział w rozmowie z Polsat News Radosław Sikorski .

Europoseł komentował ujawnienie incydentu z Andrzejem Dudą. Prezydent odebrał telefon od Rosjan podszywających się pod zagranicznego dyplomatę. - Nie bardzo widzę, co służby mają do tego. Gdyby prezydent odebrał telefon w Pałacu, łatwiej byłoby odsłuchiwać tę rozmowę równolegle i ktoś trzeźwy by się zorientował - dodał Sikorski.