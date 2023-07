WP: Znamy decyzję PO w sprawie spotkania z Morawieckim. Tusk nie miał wątpliwości

Przypomnijmy: szef rządu zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych na rozmowy o godz. 11 na temat polityki migracyjnej Unii Europejskiej. Pretekstem mają być wypowiedzi europejskich komisarzy, którzy - wedle Morawieckiego - mają już wprost mówić o obowiązkowej relokacji migrantów w poszczególnych krajach Europy. A na to rząd PiS się nie zgadza. Nie zgadzają się na to również inne formacje, choć przekonują one jednocześnie, że nie ma takiego zagrożenia ze strony UE.