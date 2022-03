WP: MSZ nie chce zerwania stosunków z Rosją. Planuje inny ruch

Jerzy Maria Nowak ocenia, że ambasador Rosji w Polsce Siergiej Adriejew ma opinię człowieka nieżyczliwego Polsce. - Potwierdzam to, bo kiedyś miałem z nim kontakty. Dobry dyplomata nie może nie lubić kraju i narodu, w którym przebywa. Uważam, że jesteśmy blisko decyzji, żeby usunąć ambasadora, poprosić go o wyjazd, by dać do zrozumienia, że obniżamy stopień, ale nie likwidujemy kanału kontaktu.