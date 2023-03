WOŚP 2023. Oto ostateczna kwota, padł rekord

Jurek Owsiak nawiązał także do tegorocznego celu. - Sepsa to nie jest choroba, a stan pacjenta - podkreślił. - Od szybkiej diagnostyki zależy to, czy uda się mu pomóc - wskazał Owsiak. Szef fundacji dodał, że ta skupi się na sprzęcie, który pozwoli na skuteczną i szybką diagnostykę sepsy.