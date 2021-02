WOŚP 2021. Proboszcz wygonił wolontariuszy i krzyczał, że zbierają na "zabijanie dzieci"

Nie odbyło się jednak bez przykrych incydentów. W trakcie ostatniego finału WOŚP doszło m.in. do kradzieży siedmiu puszek . Do oburzającej sytuacji doszło także przed kościołem p.w. św. Szczepana w Krakowie.

WOŚP 2021. Oburzające zachowanie proboszcza z Wysokiej

Do bulwersującego zdarzenia w trakcie 29. finału WOŚP doszło także w miejscowości Wysoka koło Wadowic. Tam proboszcz, widząc wolontariuszy WOŚP, miał krzyczeć do wiernych, aby ci nie wrzucali pieniędzy do puszek, bo "posłużą one do zabijania dzieci". Historię przedstawił portal mamnewsa.pl.

- Staliśmy jak co roku niedaleko kościoła z puszkami, gdy ludzie zaczęli z niego wychodzić i wrzucać do puszek, proboszcz otworzył okno i zaczął krzyczeć, że mają nam nie wrzucać do puszek, bo to wszystko idzie na aborcję i zabijanie dzieci i on nie pozwala na to na terenie kościoła - powiedziała serwisowi jedna z wolontariuszek.