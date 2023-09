Wojskowe samoloty na Mazurach. Komunikat armii ws. DOL

F-16 wylądują na DW604. Objazdy pod Wielbarkiem

Wojskowe maszyny lądować i startować będą na drogowym odcinku lotniskowym (DOL) drogi wojewódzkiej nr 604 pomiędzy miejscowościami Ruskowo a Przeździęk Wielki (woj. warmińsko-mazurskie). To odcinek ok. 3 km, który został jednak całkowicie zamknięty na dłużej: bo od 18 września do 3 października.