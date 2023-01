Wojsko Polskie wzywa na ćwiczenia. W internecie zawrzało

- Służba w rezerwie ma na celu uzupełnienie potrzeb Sił Zbrojnych i dzieli się na: rezerwę pasywną i aktywną. Do pasywnej rezerwy zalicza się wszystkie osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, czyli przeszły kwalifikację wojskową, nadano im kategorię zdolności do służby i nie przekroczyły 55 roku życia. Z kolei do aktywnej rezerwy należą byli żołnierze, którzy obecnie zostali powołani i szkolą się dwa dni w okresie trzech miesięcy. Oczywiście mogą być powoływani częściej i realizować swoje zadania na stanowisku służbowym – wyjaśnia ppłk Balik.