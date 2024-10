Jeszcze nie dotarli. Sikorski zdradza pozycję oddziałów z Korei Północnej

Południowokoreańska agencja wywiadowcza ujawniła w piątek, że w październiku Korea Północna wysłała 1,5 tys. żołnierzy sił specjalnych do Rosji, aby wesprzeć rosyjskie działania wojenne. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dodał, że według ukraińskiego wywiadu 10 tys. północnokoreańskich żołnierzy przygotowuje się do dołączenia do sił inwazyjnych Rosji.