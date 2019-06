Wojsk USA ma być więcej. Rozmowy na ostatniej prostej

Dziennik "Financial Times" donosi, że Stany Zjednoczone są bliskie podpisania z Polską porozumienia, które zwiększy obecność amerykańskich wojsk w naszym kraju. Poza tym dla polskich i amerykańskich żołnierzy ma powstać wspólne centrum treningowe.

Porozumienie mogłoby zostać podpisane już 12 czerwca - wtedy Andrzej Duda zaplanowaną ma wizytę w Białym Domu i spotkanie z Donaldem Trumpem. Wciąż jednak, jak ustalił "Financial Times", niejasna pozostaje kwestia modelu finansowania. To może opóźnić ogłoszenie porozumienia o parę miesięcy.

W ramach umowy do Polski przyjadą m.in. członkowie amerykańskich służb specjalnych. Żołnierze mają stacjonować w wielu polskich bazach, a poza tym powstać ma wspólne, polsko-amerykańskie centrum treningowe. Zaangażowani w rozmowy urzędnicy podkreślają, że to deklaracja "trwałej" obecności Amerykanów w Polsce.

"Trwała" a "stała" obecność

Strona polska zabiegała jednak o stałą (permanent) obecność, ale Amerykanie gotowi są jedynie na trwałą (persistent). To istotna, a nie tylko słowna różnica. Bo Amerykanie nie budują już kosztownych baz stałych, ze szkołami, wielkimi warsztatami i całą infrastrukturą.

Zamiast tego opierają się na bardziej elastycznej, trwałej obecności rotacyjnej. Oznacza to, że określona liczba żołnierzy i sprzętu zawsze znajduje się w danym kraju, choć tam nie mieszka. Wojskowi przyjeżdżają na kilka miesięcy, do roku. Ćwiczą, współpracują z partnerami z innych armii, po czym wracają do domów.