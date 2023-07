Wojny plażowe. "Pani ubierze to dziecko"

Stąd kolejne pytanie: czy takie podejście z naszej strony jest rozsądne? W domyśle: no, ja bym to podawała w wątpliwość. Jeżeli chcemy wychowywać nasze dziecko w ciało-pozytywnym klimacie, to warto wziąć pod uwagę, na co je narażamy. Czyli zabierać je w miejsca, w których będzie mniej zagrożone wszystkim, o czym już wspomniałyśmy: że ktoś zrobi zdjęcie, ale też i w ogóle różnymi uwagami innych ludzi. I nie chodzi mi o to, żeby się chować przed wszystkimi, ale żeby brać pod uwagę, że może to być dla dziecka nieprzyjemne, krępujące i zagrażające.