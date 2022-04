Wojna w Ukrainie. Wyciekła nowa rozmowa. Rosjanie fałszują dokumenty

Kobieta natychmiast pyta się, ile dokładnie wyniesie przyznana mu nagroda, na co ten odpowiada krótko: - Sto. Nie wiadomo, czy chodzi mu o sto rubli, czy też sto tysięcy rubli. Przypomnijmy, że minimalna płaca w Rosji w ubiegłym roku wynosiła ok. 13 tys. rubli. Sto rubli to równowartość około 5,3 zł.