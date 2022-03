Wojna w Ukrainie. Świat u progu kryzysu żywnościowego

Uzależnieni od importu żywności

To z kolei spowoduje dalszy wzrost ceny pszenicy. Dla jej importerów to ogromny problem, bo wśród nich jest wiele krajów rozwijających się, uzależnionych od importu żywności. - Kraje jak Liban albo Egipt sprowadzają z zagranicy przeważająca część podstawowych produktów spożywczych, często od 70 do 90 procent - wskazuje Matin Qaim.