Wojna w Ukrainie. Siły rosyjskie cofają się za swoją granicę. "Dotkliwe straty" [RELACJA NA ŻYWO]

To już trzynasty dzień rosyjskiej inwazji. W nocy zbombardowane zostały miasta Sumy i Ochtyrka - są zabici i ranni. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podaje, że wróg przegrupował się, by zorganizować szturm na Kijów. "Planują wysłać do stolicy najbardziej brutalne jednostki armii rosyjskiej, a także grupy Wagnera i kadyrowców" - podano. Poinformowano, że niektóre wojska rosyjskie cofają się za swoją granicę. Koło Charkowa Rosjanie mieli ponieść "dotkliwe straty". Kilka godzin po ogłoszeniu zawieszenia broni, siły Federacji Rosyjskiej miały ostrzelać konwój humanitarny zmierzający do Mariupola. Tymczasem, jak wynika z informacji amerykańskich mediów, prezydent USA Joe Biden ma dzisiaj ogłosić decyzję o zakazie importu rosyjskiej ropy, gazu i węgla. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.