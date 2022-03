Wojna w Ukrainie. Michelin zawiesza działalność w Rosji

Wojna w Ukrainie. Fabryka Michelina pod Moskwą

Grupa Michelin jest obecna w Rosji od 1997 r. Otworzyła tam fabrykę w 2004 roku. Michelin Rosja zatrudnia około 1000 osób, z czego 750 pracuje w fabryce w Dawidowie, miejscowości położonej około 100 km od Moskwy. Możliwości produkcyjne zakładu to od 1,5 mln do 2 mln opon rocznie, głównie do samochodów osobowych. Większość produkcji przeznaczona jest na rynek rosyjski, a w mniejszym stopniu na rynki krajów Europy Północnej.