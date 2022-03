Wojna w Ukrainie. Ekspert: ten konflikt szybko się nie skończy

- Obserwując walkę o miasta na Ukrainie możemy dostrzec, że wiele z metod walki i taktyk np. w Kijowie jest podobnych do tych z Warszawy z 1944 r. Okoliczności geopolityczne są jednak odmienne, a także fakt, że Ukraińcy w przeciwieństwie do polskich powstańców nie znajdowali się pod okupacją i mieli więcej czasu, aby lepiej przygotować się do działań militarnych - odnotował prof. Antonio Telo.