Wojna w Ukrainie. Amerykanie ujawniają działania Rosjan. "Moskwa szykowała to jeszcze przed inwazją". [RELACJA NA ŻYWO]

To już 136. dzień wojny w Ukrainie. Courtney Austrian, wiceszefowa misji USA przy OBWE, powiedziała, że USA odkryły co najmniej 18 obozów filtracyjnych, przez które przechodzą Ukraińcy deportowani do Rosji. Moskwa miała tworzyć je jeszcze przed inwazją. Z obozów filtracyjnych Ukraińcy są wysyłani do miast w całej Rosji – często, według zeznań, do regionów w pobliżu Chin lub Japonii. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.