Rosjanie kontrolują niebo. Ukraina w potrzasku

- Dostawy samolotów lub choć części do nich zwiększyłyby możliwości operacyjne Ukrainy. A do tej pory słyszeliśmy, że dostarczono 14 maszyn szturmowych Su-25 z Bułgarii. Dostawa nowoczesnych samolotów, a później przeszkolenie pilotów - wymaga czasu. Jeśli NATO miałoby planować przekazanie takich maszyn, to wdrożenie ich do działań bojowych zajmie rok lub więcej. Jedyną opcją jest dostawa takich samolotów jak MIG-29, które Ukraińcy będą potrafili od razu obsłużyć – uważa Juliusz Sabak z portalu Defence24.pl