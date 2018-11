Wojna w PO. Głowy lecą jedna po drugiej, w partii rozliczenia i szukanie winnych. PiS triumfuje

Czystki w Platformie Obywatelskiej, które opisujemy od tygodnia, mogły sięgnąć kilka szczebli wyżej. Wyrzucani z partii są samorządowcy PO, którzy tworzą lokalne koalicje z PiS. Ale pretensje kierowane są także do parlamentarzystów formacji Grzegorza Schetyny, którzy uważani są za "patronów" sojuszów z radnymi ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. W partii wrze.

Patroni i ojcowie

Porażki lidera

Przybylski – jak słyszymy – chciał zemścić się na Schetynie, który robił wszystko, by kilka lat temu odwołać go ze stanowiska marszałka województwa. Liderowi PO się nie udało. Co więcej – jak opowiadają lokalni działacze – Schetyna chciał odwołać Przybylskiego przy pomocy działaczy... z PiS. – Grzesiek do nikogo nie może mieć dziś pretensji, bo sam próbował dogadywać się pisowcami – mówi nam człowiek z Dolnego Śląska.