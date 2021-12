Wojna w NIK. "Banaś stracił pewność, że ma bezpieczną większość"

Serwis tvn24.pl dotarł do listu Marka Zająkały, dyrektora Departamentu Obrony Narodowej NIK, byłego wiceministra obrony narodowej w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, przesłanego do członków Kolegium NIK, a także "do wiadomości" przewodniczących sejmowych komisji do spraw kontroli państwowej i obrony narodowej. Jego autor podważa zasadność trzech proponowanych przez Banasia kontroli, w tym tej dotyczącej zakupu F-35.