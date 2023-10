Wojna w Izraelu. Oto tropy, które prowadzą do Rosji

Czy za atakiem Hamasu stoi Kreml?

Krzysztof Żęgota wylicza tropy prowadzące do Rosji: - Sposób walki nawiązuje do doświadczeń rosyjskich wojskowych w wojnie w Ukrainie. Wiedzieliśmy atak poprzez wystrzelenie masy pocisków rakietowych, przy których obrona przeciwrakietowa zostaje częściowo sparaliżowana, a także użycie bomb zrzucanych z dronów przeciwko czołgom i pojazdom. Może to świadczyć o tym, że rosyjscy eksperci podzieli się swoim militarnym doświadczeniem i taktyką z bojownikami Hamasu - mówi dalej dr hab. Żęgota.