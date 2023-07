Wojna o wolne miejsca w Zakopanem. Koszmar turystów

Aby uniknąć problemów związanych z brakiem miejsc parkingowych, zaleca się, by swoje auta po prostu zostawiać przy hotelach i pensjonatach, a miasto zwiedzać, wykorzystując komunikację miejską lub piesze wędrówki. Tym bardziej że poszukiwania wolnego miejsca postojowego często kończy się po kilkudziesięciu minutach, kilka kilometrów od celu podróży. W takiej sytuacji długi spacer i tak jest nieunikniony. - Krążymy od 40 minut, tak to wygląda, to jest problem - cytuje jednego z turystów Polsat News.