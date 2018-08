Wojna o Michała Rachonia. W TVP ścierają się dwie grupy wpływu

O wpływy w Telewizji Polskiej rywalizują środowiska związane z "Gazeta Polską" oraz tygodnikiem "Sieci". Przedstawiciele pierwszego obozu są zaniepokojeni marginalizacją Michała Rachonia oraz gości z kręgu "GP". Tygodnik prowadzi akcję, mającą na celu wsparcie kontrowersyjnego redaktora.

Jedną z przyczyn eskalacji narastającego konfliktu jest ograniczenie z 3 do 2 programów "Minęła 20" z udziałem Rachonia. Chociaż sam zainteresowany oraz szef TVP Jacek Kurski zgodnie przekonują, że zmiana ma związek wyłącznie z urlopem redaktora, gazeta.pl podaje, że sytuacja Rachonia odzwierciedla tendencje panujące w stacji. TVP ma skłaniać się w kierunku środowiska bardziej pragmatycznego i bliższego Nowogrodzkiej tygodnika "Sieci", niż silnie związanej z Antonim Macierewiczem "Gazety Polskiej", do którego należy również Rachoń.

- Rachoń na antenie to ryzyko prezesa Kurskiego. On się po prostu nikogo w TVP nie słucha. Ma dużą swobodę w doborze tematów i gości do swoich programów, a szefostwo telewizji chciałoby mieć nad nim jakąś kontrolę - mówi informator portalu. Problemem ma być również stały gość programu Rachonia, Wojciech Cejrowski. Podróżnik słynie bowiem z ciętego języka i wyrazistych sądów.